Manifestantes contrários ao governo federal e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se deslocam pelo Centro de Belo Horizonte em direção à Praça da Estação. O grupo protesta contra as medidas do governo na pandemia e reforça o uso de máscaras e o distanciamento social durante o trajeto.

O pedido foi feito desde a divulgação do encontro, segundo representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que ajuda na organização. "Nós comunicamos a todos que deveriam seguir as medidas de saúde, e já falamos aqui no carro de som. Queremos todos de máscara e se cuidando para que o ato seja um sucesso", explicou José Luiz Souza.

A manifestação contra Bolsonaro se concentrou na praça Afonso Arinos, no Centro de BH. O ato segue pela avenida Afonso Pena e se encerra na Praça da Estação, em trajeto de aproximadamente um quilômetro.

Apesar da orientação dos organizadores, nem todos os participantes (a minoria) fazem o uso correto do equipamento de proteção. Além disso, há alguns pontos de aglomerações.

De acordo com a Polícia Militar, Guarda Municipal e BHTrans, que acompanham a manifestação, ainda não houve registro de ocorrências. Eles vão seguir o grupo até o fim do ato, com motocicletas, viaturas e agentes a pé.

Desrespeito

Já o grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, reunido na Praça da Liberadade, região Centro-Sul da capital mineira, se aglomera e muitos não respeitam as medidas de distanciamento social. Além disso, muita gente não usa máscara.

