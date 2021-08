O Anel Rodoviário da capital mineira deve ganhar áreas de escape com o objetivo de evitar os graves acidentes registrados com frequência no local.

O projeto, estimado em R$ 4 milhões, está em fase de oficialização, mas segundo o diretor de Sistema Viário da Empresa de Transporte de Belo Horizonte (BHTrans), José Carlos Mendanha Ladeira, já tem aprovação da Via 040, responsável pela administração do trecho e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"Se der tudo certo, nós estamos revendo o orçamento e, a partir de iniciada, a obra leva 150 dias para execução", explicou Ladeira.

A área de escape é uma estrutura de concreto, semelhante a uma piscina, com cerca de 100 metros de comprimento com brita. É um dispositivo de segurança adequado a trechos de longas descidas, onde têm ocorrências de veículos com problemas de frenagem ou mesmo a perda dos freios.

"O motorista quando se vê em situação de dificuldade, em vez de seguir pela pista normal ele adentra para esse espaço e com o atrito da brita, o veículo afunda e freia, evitando um problema à frente, onde ele não teria condição de frear", detalha.

Ainda de acordo como diretor da BHTrans, a saída de emergência será implantada no trecho localizado entre os bairros Olhos d’Água e Betânia, um dos mais críticos da rodovia segundo especialistas.

Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 924 acidentes no Anel Rodoviário.

