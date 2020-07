O novo coronavírus já atingiu quase todo o território mineiro. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (10), desde o início da pandemia, em março, 752 dos 853 municípios de Minas Gerais já confirmaram casos da doença, o que equivale a 88% das cidades do Estado.



Belo Horizonte continua sendo o epicentro da Covid-19 no território mineiro. A capital tem 9.732 diagnósticos positivos e 246 mortesj. Com o aumento expressivo de óbitos, casos e internações, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, revelou ao Hoje em Dia que cogita restringir ainda mais as atividades, com o fechamento de supermercados aos domingos. Na semana que vem, BH também vai começar a multar, em R$ 100, quem sair às ruas sem máscara.



Em segundo lugar no levantamento está a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 8.489 casos e 136 mortes por Covid-19. Outros sete municípios de Minas possuem mais de mil registros da doença: Betim (1.319), Contagem (1.204) e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana; Governador Valadares (1.955), no Vale do Rio Doce; Juiz de Fora (2.346) e Muriaé (1.090), na Zona da Mata; além de Ipatinga (3.258), no Vale do Aço.



As mortes pelo novo coronavírus foram registradas em 293 municípios de Minas. Ao todo, de acordo com a SES, 3.222 pessoas perderam a vida para a doença e 70.086 foram infectadas no Estado.



Apenas 101 cidades não registraram nenhum caso de Covid-19. Santana do Riacho, na Região Central de Minas e onde fica parte da Serra do Cipó, também não tem nenhum registro da doença. O município teve a terceira fase de reabertura de hospedagens, comércios e serviços suspensa no dia 24 de junho.



De acordo com a prefeitura, a reabertura dos estabelecimentos tem sido feita de acordo com "fatores epidemiológicos, situação dos leitos na macrorregião Central e fatores locais e regionais". Em 12 de junho, na véspera do feriado prolongado de Corpus Christi, dezenas de moradores de Santana do Riacho realizaram um protesto, pedindo para que os turistas não ocupassem a cidade.



Confira quais são as 101 cidades mineiras sem coronavírus, de acordo com a SES:

Água Boa

Aiuruoca

Alagoa

Angelândia

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araponga

Areado

Bandeira do Sul

Beriza

Bertópolis

Bom Jesus da Penha

Botumirim

Camacho

Campo Azul

Canaã

Cantagalo

Caputira

Carrancas

Carvalhos

Casa Grande

Catuti

Cedro do Abaeté

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Conceição de Ipanema

Conceição do Pará

Consolação

Coronel Murta

Cristália

Divinolândia de Minas

Dores do Turvo

Fama

Felício dos Santos

Franciscópolis

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Funilândia

Gameleiras

Gonçalves

Grupiara

Guidoval

Ibertioga

Ibitiúra de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itambé do Mato Dentro

Jacuí

Japonvar

José Raydan

Juvenília

Leme do Prado

Liberdade

Marilac

Marmelópolis

Minduri

Miravânia

Natalândia

Olhos-D'água

Oliveira Fortes

Pai Pedro

Passabém

Patis

Paulistas

Pavão

Pedra do Anta

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Ponto Chique

Presidente Bernardes

Queluzito

Rio Doce

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Rita de Ibitipoca

Santana do Garambéu

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santo Antônio do Itambé

São João do Pacuí

São José da Varginha

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

Sapucaí-Mirim

Seritinga

Serra da Saudade

Setubinha

Soledade de Minas

Tapiraí

Tocos do Moji

Turvolândia

Umburatiba

Vargem Bonita

Vargem Grande do Rio Pardo

Verdelândia

Veredinha

Virgínia