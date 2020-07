Após mais uma reunião entre os presidentes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) com representantes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na tarde desta quinta-feira (23), a reabertura do setor ainda não tem uma data definida.

Segundo Paulo Solucci, presidente da Abrasel, o encontro, que aconteceu por videoconferência, foi proveitoso. "A prefeitura se comprometeu em revisar os protocolos apresentados pelas entidades. Eles vão levar em consideração as sugestões do nosso plano e que essa revisão seria apresentada à sociedade até a próxima quarta-feira. Estamos otimistas que a gente possa avançar nesta direção e aguardando com ansiedade esse momento tão importante da nossa retomada".

Já o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva, fez duras críticas ao prefeito Alexandre Kalil (PSD), responsável pelo que chamou de "a maior quarentena do mundo". "Não nos deu nenhuma esperança de reabertura. Não apresentou um cronograma de reabertura dos leitos que ela mesmo prometeu abrir em maio. Portanto, há mais de dois meses. Não apresentou solução para resolver o problema dos ônibus lotados, sendo que isso é um grande fator de transmissão.

A prefeitura não tem solução para nada. Portanto, lamentavelmente tivemos uma reunião completamente improdutiva".

Souza e Silva também lamentou a ausência de Kalil no encontro, que foi realizado com secretários. "A gente fica até se perguntando qual é o assunto tão importante que impossibilite a presença do prefeito nessa reunião? A incapacidade de dialogar, a insensibilidade com a saúde das pessoas, com as empresas que estão morrendo, com os milhares de trabalhadores que já perderam seus empregos e com as milhares de famílias que estão sem sustento".

