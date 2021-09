Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza, nesta sexta-feira (3), um mutirão de 24 horas para imunizar o público de 18 e 19 anos contra a Covid-19. Chamado de ‘Rolezinho da Vacina’, o evento ocorre das 9h de sexta às 9h de sábado (4), no Ginásio Poliesportivo Henfil, na rua Artur José Alves, 100, bairro Savassi.

Segundo a prefeitura, o objetivo do ‘Rolezinho’ é incentivar a vacinação dos jovens nevenses. A expectativa é que 12 mil pessoas compareçam ao local. Ao chegar no ginásio, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Pessoas de 20 anos ou mais que ainda não receberam a proteção contra o vírus e aqueles que estão com a segunda dose marcada para sexta devem comparecer ao Posto Volante, no estacionamento do Apoio Mineiro, na rua Vereador João de Oliveira Michette, 101, bairro Residencial Porto Seguro, das 9h às 15h.

Quem for completar o ciclo de imunização deve apresentar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira dose.

