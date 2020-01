A comoção tomou conta dos moradores de Belo Horizonte após a notícia de que o corpo do jovem Luiz Antônio Silva Rodrigues havia sido encontrado no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (9). Até mesmo quem não conhecia o rapaz de 25 anos, que trabalhava como motorista por aplicativo, ficou emocionado com a violência sofrida pela vítima e a dor vivenciada pela família, que ficou cinco dias sem notícias dele. Milhares de pessoas compartilharam notícias e apelos dos pais enquanto o rapaz era tido como desaparecido.

Luiz trabalhava como motorista por aplicativo há três anos, mas esse não era seu único trabalho. Filho do professor de Música da UFMG Fernando Rodrigues, ele era percussionista e tocava em bares e festas de Belo Horizonte como integrante do grupo Bora de Samba, projeto que completou três anos em 2019.

Confira vídeos de Luiz com o grupo:

Luiz desapareceu na manhã de sábado (4). Ele falou com a namorada pelo telefone, dizendo que iria para casa dormir, depois de ter trabalhado como motorista ao longo de toda a madrugada. Pouco depois, o celular dele foi desligado.

A família fez uma intensa campanha na internet em busca de informações sobre o paradeiro do filho. O carro que ele dirigia foi encontrado no bairro Zilah Sposito, na região Norte da capital, enquanto o corpo do rapaz foi localizado nesta quinta-feira em Nova Lima, com ferimentos no pescoço. A Polícia Civil investiga o homicídio e deve se manifestar sobre o assunto no fim da tarde desta sexta-feira (10).

Amigos de Luiz e da família usaram as redes sociais para falar da dor da perda. Uma das postagens partiu do Almanaque do Samba, perfil que tem o objetivo de divulgar artistas e grupos mineiros de samba. Veja algumas postagens:

Por meio de nota, a Uber informou que está a disposição da polícia para ajudar nas investigações sobre o assassinato de Luiz. "​É com enorme tristeza que a Uber recebe a notícia sobre a morte do motorista parceiro Luiz Rodrigues. É lamentável que a violência que permeia nossa sociedade tenha feito mais uma vítima e nossos sentimentos de pesar estão com os familiares e amigos de Luiz nesse momento. Esperamos que os autores desse crime não fiquem impunes e sejam levados à Justiça o mais rapidamente possível. A empresa permanece à disposição das autoridades para apoiar as investigações, nos termos da lei", diz a nota da empresa.