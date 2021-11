Quem vai viajar nesta sexta-feira (12) partindo em ônibus da Rodoviária de Belo Horizonte enfrenta trânsito intenso. A entrada para a área de embarque está congestionada.

Mesmo com o plano operacional instalado pela BHTrans para o feriado prolongado de Proclamação da República, a demanda no terminal da capital é grande.

20h25 Grande demanda na Rodoviária. Equipe BHTRANS atuando em todos os pontos previstos. pic.twitter.com/mpQPZCKNtT — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 12, 2021

Feriadão em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, também nesta sexta-feira, os pontos públicos que irão funcionar durante o recesso da próxima segunda-feira (15). As medidas envolvem parques, unidades de saúde e transporte. Todas as atividades você confere neste link.

O céu nublado também não vai dar trégua para os mineiros. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo ficará encoberto com precipitações a qualquer hora das regionais No Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Há chances de chuva nas regiões Central, Oeste, Rio Doce e Metropolitana. No restante do território, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte as temperaturas devem varia entre 13ºC e 27ºC, além da possibilidade de chuvas. Quem vai viajar deve ficar atento ao clima antes de sair de casa.

