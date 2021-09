A umidade relativa do ar poderá atingir esta semana índice abaixo do nível crítico, que é de 12%, em parte do Estado de Minas Gerais. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão informou que, neste domingo, os indicadores já beiravam o nível crítico, com variações entre 12% e 30% nas regiões de Minas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade fique entre 50% e 80%. Números abaixo disso são prejudiciais para a saúde, podendo causar desconforto nos olhos, boca e nariz, ressecamento da pele e dores de cabeça. Para o meio ambiente, o tempo também representa perigo, pois aumentam o risco de incêndios florestais.

O Inmet explica que a elevação da temperatura e redução da umidade do ar é consequência de uma massa de ar quente, que é comum nessa época do ano. O período entre o final do inverno e início da primavera forma esse ar seco, que é caracterizado pelo calor e falta e escassez de chuvas. A tendência é que esse cenário só mude no final do mês.

A previsão do Inmet é que, a partir de 20 de setembro, pode começar a chover ao Sul de Minas e na Zona da Mata. No resto do Estado, as chuvas só vêm em outubro.

Os alertas informam que, nas regiões Central Mineira, Oeste e Sul/Sudoeste de Minas, a umidade está entre 12% e 20%. No Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Mucuri e Zona da Mata, as estações meteorológicas registram variações entre 20% e 30%.

Já no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e Norte de Minas, a situação é mais crítica, e a umidade está abaixo de 12%.

Além de beber muita água, umidificar o ambiente e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, esse tempo requer outros cuidados especiais. Segundo a Defesa Civil, não é recomendado praticar atividades físicas e nem consumir bebidas diuréticas, como café a álcool.

Leia mais:

BH seguirá quente e sem previsão de chuva nos próximos dias

Bombeiros debelam dois grandes incêndios, mas novos focos surgem no Estado

Tom de terceira via domina protestos que pedem impeachment de Bolsonaro em BH