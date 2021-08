Você já imaginou andar pelos corredores de um hospital e encontrar com os funcionários dançando e dando risadas? Principalmente diante de um cenário pandêmico, não parece uma cena comum. Porém, esses momentos de alegria fizeram parte do Grupo Santa Casa de BH nas últimas semanas.

O vídeo lançado nesta quinta-feira (19), que não por coincidência, é o Dia Mundial Humanitário, faz parte do Jerusalema Dance Challenge, um desafio que viralizou na internet, e convida as pessoas a dançarem a canção de Master KG, um músico e produtor musical sul-africano, com a cantora Nomcebo Zikode. Com um ritmo contagiante e letra otimista, a música tornou-se um símbolo de esperança na internet.

A ideia de fazer o desafio com a equipe do Santa Casa de BH veio de um enfermeiro, que assistiu ao vídeo na internet e levou a sugestão ao departamento de comunicação. Raquel Ratton, gerente de Comunicação e Marketing do grupo, afirmou que logo aceitaram e começaram a planejar como colocariam em prática.

Em 3 de agosto, os funcionários da instituição receberam um vídeo convidando a participar do “Movimento Esperança”, como foi batizado. Os coreógrafos Fernando Jorge e Carlos Guararas entraram na causa e fizeram vídeos com os passos. A partir disso, o clima no hospital ficou diferente. Segundo Raquel, era comum ver pessoas ensaiando ou se ajudando pelos cantos do hospital. “Foi um grito de esperança”, descreveu.

As gravações nos setores aconteceram em 11 de agosto. No dia seguinte, o encerramento foi ainda mais especial, pois diversos funcionários se reuniram para gravar a coreografia no terraço do Hospital São Lucas, que tem como fundo o prédio da Santa Casa.

“Desde março do ano passado, nossos funcionários estão se doando para vencer essa guerra. Passamos por vários momentos difíceis e, muitas vezes, foram a fé e a esperança que nos mantiveram de pé, firmes no propósito de salvar vidas”, relatou. Raquel explicou que os efeitos da vacinação já estão começando a aparecer, e a esperança por dias melhores tornou-se mais palpável. “Jerusalema fala de proteção e salvação e foi essa a mensagem que tentamos passar com a ação”, disse.

Com o lançamento do vídeo, a energia ficou ainda mais contagiante. A gerente contou que encontrou com um funcionário que logo falou: “olha, eu estou aqui!”, mostrando um trecho no celular. “A sensação é muito boa”, completou.

