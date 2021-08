A mudança na vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte, com a divisão dos novos grupos entre homens e mulheres, segue nessa quinta-feira (5) em Belo Horizonte. O objetivo é evitar filas.

Hoje, podem receber a primeira dose do imunizante as mulheres de 35 anos, juntamente com os portadores de doenças crônicas de 48 e 49 anos, que tomam o reforço.

Veja o restante do cronograma

- Dia 6 (sexta-feira): 2ª dose comorbidades de 47 a 42 e 1ª para homens de 34

- Dia 7 (sábado): 2ª dose comorbidades de 41 a 34 e 1ª para mulheres de 34

- Dia 9 (segunda-feira): 2ª dose comorbidades de 33 a 18 anos e repescagem por faixa etária, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência e Síndrome de Down

- Dia 10 (terça-feira): 1ª dose para homens de 33 anos

- Dia 11 (quarta-feira): 1ª dose para mulheres de 33

Sobre a segunda dose, é preciso reforçar que só poderão antecipar o reforço as pessoas que pertencem ao público convocado e que a data marcada no cartão de vacinação seja menor ou igual a 7 dias. Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o documento antes de comparecer a um ponto de vacinação.

Além disso, desde segunda-feira, a população da capital também pode se proteger no período noturno em dois pontos (clique aqui e veja quais). Os atendimentos nesses locais acontecem até as 20h, apenas em dias úteis.

* Com informações de Luiz Augusto Barros

Leia mais:

Variante Delta da Covid-19 avança na região Sudeste e assombra Minas

Veja o que já se sabe sobre a variante Delta, que teve dois casos confirmados em BH