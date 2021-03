A pesquisa Radar Febraban mostra que a expectativa dos brasileiros para os próximos meses é de pessimismo e precaução. Sobre o cenário econômico, 80% preveem o aumento da inflação e do custo de vida; 76% acreditam que a taxa de juros vai aumentar; 70% acham que o desemprego vai crescer; 64% vislumbram a diminuição do poder de compra das pessoas e 35% apostam na diminuição do acesso ao crédito.

Mesmo com as facilidades, é necessário ter cuidado ao usar os meios digitais para a transferência de valores

Além disso, o levantamento traz um dado, no mínimo, curioso. Ao comentar e avaliar os três primeiros meses de operação do PIX – ferramenta para transferências digitais criada pelo Banco Central (BC) –, 1% dos entrevistados (o que corresponde a cerca de 1,6 milhão de pessoas) disseram ter usado o sistema como “aplicativo de relacionamentos” – como o Tinder, por exemplo.

Para o economista Felipe Leroy, a utilização da ferramenta para tal finalidade vem, sobretudo, da facilidade que ela propicia aos usuários. “O PIX caiu no gosto das pessoas. A maioria aprovou o seu uso. Pela facilidade que dá, acaba sendo usado com diversas finalidades, inclusive uma a que não se propõe”, explica o economista.

Mesmo com as facilidades, é necessário ter cuidado ao usar os meios digitais para a transferência de valores. O levantamento aponta que seis a cada dez entrevistados se sentem inseguros: 41%, pouco seguros, e 21%, nada seguros em relação à proteção de seus dados pessoais na internet. Diante disso, 56% das pessoas consultadas afirmam tomar cuidado e adotar medidas protetivas; enquanto 29% têm apenas “um pouco” de cuidado. Paralelamente, a pesquisa aponta como majoritária a confiança da população nos bancos (57%), em meio à crise. Ainda neste contexto, é positiva a avaliação sobre a contribuição de empresas privadas (51%) e das fintechs (49%) no enfrentamento da pandemia.