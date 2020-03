Após o número de casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais dobrar em um dia, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (19), pela Secretaria de Estado da Saúde, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou uma série de medidas para reduzir evitar a disseminação do coronavírus no estado. Entre as ações está a restrição de circulação de pessoas, funcionamento de comércios, serviços e transporte público.

O número de casos confirmados do Covid-19 já chega a 29.

Pela deliberação assinada nesta quinta, o transporte coletivo entre os municípios deve ser feito sem exceder a metade da capacidade de passageiros sentados. Parao transporte coletivo urbano e rural, fica proibido exceder a capacidade de passageiros sentados.

O pacote de medidas traz ainda determinações para as cidades, como Belo Horizonte, que já apresentam contaminação comunitária, que é quando não se sabe de quem o paciente contraiu a doença. “Temos tomado decisões rápidas, nos reunido diariamente, por meio virtual, para minimizar o pico da Covid-19 em Minas Gerais”, afirmou Zema.

Como o Estado não possui competência para mandar fechar comércio nas cidades mineiras, o governador determinou que as prefeituras atuem nesse sentido, resguardando serviços essenciais como farmácias e supermercados, e atuem parab garantir o fechamento de estabelecimentos como academias, shoppings, bares e restaurantes.

A orientação também é para que os órgãos de defesa do consumidor fiscalizem práticas proibidas como preços abusivos em decorrência da situação de excepcionalidade. Os comércios também terão de fixar um horário específico para atender aqueles que possuem mais de 60 anos.

Para evitar desabastecimento, os comerciantes e fornecedores deverão estabelecer limites para a compra de bens essenciais à saúde, higiene e à alimentação. Na outra ponta, as indústrias e o comércio devem estabelecer escalas e revezamento de turnos, de forma a reduzir a aglomeração de funcionários.

Também caberá aos municípios determinar a higienização minuciosa dos veículos de transporte coletivo e de aplicativos, É recomendado também que os carros circulem com janelas abertas.

O governador decidiu ainda proibir a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou particular, incluindo excursões, cursos presenciais e outros com mais de 30 pessoas. “É um momento complexo, que exige medidas duras para preservar vidas. A principal preocupação, neste momento, é com a saúde dos mineiros. Peço que todos tenham consciência da gravidade da situação, evitem o pânico, e tomem as medidas de higiene e distanciamento social que são essenciais”, afirmou Zema.

Servidores

Secretarias e empresas públicas devem limitar o atendimento presencial ao público, que deve ser limitado aos serviços essenciais. A partir da próxima segunda-feira (23), quem trabalha na Cidade Administrativa, sede do Governo, entra no regime do teletrabalho.

Já as empresas terceirizadas deverão apresentar ao Estado um estudo sobre o número de funcionários que se enquadram no grupo de risco e quais serão as medidas adotadas para preservá-los.