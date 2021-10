A primeira reunião da CPI do Uso da Máquina Pública será realizada nessa sexta-feira (29), às 13h, no Plenário Camil Caram, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os parlamentares vão eleger o presidente e relator e também vão definir os dias, horários e o local em que as reuniões serão realizadas.

A CPI vai apurar o suposto fornecimento de cargos no Executivo para a obtenção de vantagens pessoais e políticas e a possível existência de funcionários “fantasmas”. As denúncias envolvem o diretor-geral de Imprensa da Secretaria Municipal de Assuntos Internacionais e Comunicação Social, Vitor Colares, e o secretário de Governo, Adalclever Lopes.

Na terça-feira (26), foi divulgado o colegiado de vereadores que vai participar das investigações. O grupo é composto por parlamentares de 14 partidos. Além da primeira signatária do pedido de abertura da comissão, Flávia Borja (Avante), também integram a CPI Nikolas Ferreira (PRTB), Álvaro Damião (DEM), Ciro Pereira (PTB), Duda Salabert (PDT), Marcos Crispim (PSC) e Wilsinho da Tabu (PP). Os seus respectivos suplentes são Marcela Trópia (Novo), Walter Tosta (PL), Wesley (Pros), Professor Juliano Lopes (Agir), Miltinho CGE (PDT), Jorge Santos (Republicanos) e Wanderley Porto (Patri).

Denúncia

A comissão foi instaurada após a extinção da CPI que investigava supostas práticas de nepotismo em órgãos do Executivo. O pedido de criação da CPI do Uso da Máquina Pública se deu depois que os signatários da CPI do Nepotismo argumentaram que haviam novos dados e documentos que garantiam a constituição de uma apuração mais abrangente.

O documento apresentado à Câmara para a instauração da comissão é ilustrado por entrevistas e reportagens publicadas na imprensa, além de posts nas redes sociais e publicações de contratações e exonerações que constam no Diário Oficial do Município (DOM).

