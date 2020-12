Deputados estaduais votam, desde as 10 horas desta sexta-feira (11), a validação, em turno único, do Projeto de Lei que garante a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no Estado. Caso seja aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o texto seguirá para a análise do governador Romeu Zema (Novo).

O Projeto de Lei nº 2.230/2020 é de autoria do deputado André Quintão (PT) e estabelece que a vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com base em critérios técnicos que assegurem a qualidade e segurança do produto, será obrigatória e fará parte do calendário de vacinações de programa estadual de imunizações.

Aguarde outras informações



