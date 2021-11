Ao fim da vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Brusque, nessa terça-feira (9), no Mineirão, Rafael Sóbis anunciou sua aposentadoria no futebol. Em sua entrevista coletiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou a deixa para enfatizar a carreira vitoriosa do agora ex-atacante e desejar sorte ao ex-comandado.

"Achei legal colocar ele (Sóbis) em campo para a torcida ver um jogador que conquistou e tem história aqui. Ele merecia isso. O Rafael é um jogador que tem uma história bonita e fatalmente vai estar dentro do futebol, fazendo curso para ser diretor, executivo, técnico... Alguma coisa ele fará porque é muito inteligente. A conversa com ele é em outro nível. Pessoas como o Sóbis não podem se afastar do futebol", afirmou Luxa.

Para justificar o desejo de ver Sóbis em outras áreas do futebol, o treinador se ampara em exemplos de ex-jogadores que continuaram no esporte, atuando nas mais distintas funções.

"Estou muito feliz de ver o Edu Dracena como executivo do Santos, o Mauro Silva como vice da Federação Paulista... Ex-jogadores devem se preparar para o pós-carreira. Eu vejo isso de forma muito legal", disse.

No Cruzeiro, Sóbis conquistou a Copa do Brasil de 2017 e 2018 e o Mineiro de 2018.

