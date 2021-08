Nesta segunda-feira (23), o Atlético divulgou uma nota em seu site oficial e nas redes sociais, defendendo o ex-presidente do clube e um dos integrantes do chamado grupo dos "4 R's", após uma polêmica envolvendo o empresário e o atual prefeito de BH, Alexandre Kalil.

"Sobre as declarações do prefeito da capital, relativas ao conselheiro Ricardo Guimarães, o Atlético se vê no dever de se manifestar, salientando que Ricardo Guimarães, empresário, ex-presidente do Galo e conselheiro Grande Benemérito, participa ativamente da vida do Clube e é um dos maiores apoiadores do Atlético, há mais de 20 anos", destacou o Atlético em parte da nota.

A polêmica começou com os incidentes ocorridos na goleada do Galo, por 3 a 0, sobre o River Plate, na última quarta-feira (18). Na ocasião, houve aglomeração dentro e fora do estádio. Nesse fim de semana, a PBH proibiu a presença de torcidas nos estádios da capital.

Presidente do Atlético de 2001 a 2006 e atualmente integrante do chamado grupo dos “4 R’s”, Ricardo Guimarães esbravejou contra a PBH, dizendo que “se houve erros na partida entre Atlético e River Plate, que a Prefeitura também partícipe do erro” e que “dentro da Prefeitura existem pessoas que desejam dificultar as coisas para o Atlético", em entrevista à Rádio Itatiaia.

Kalil retrucou o empresário, relembrando que foi na gestão de Guimarães que o Galo caiu para a Série B do Brasileiro (em 2005): “o pior presidente que já passou por lá em 113 anos de história”.

Confira a nota oficial na íntegra do Atlético sobre Ricardo Guimarães:

"Nota Oficial - Ricardo Guimarães

Sobre as declarações do prefeito da capital, relativas ao conselheiro Ricardo Guimarães, o Atlético se vê no dever de se manifestar, salientando que Ricardo Guimarães, empresário, ex-presidente do Galo e conselheiro Grande Benemérito, participa ativamente da vida do Clube e é um dos maiores apoiadores do Atlético, há mais de 20 anos.

Recentemente, inclusive, Atlético e Ricardo Guimarães assinaram acordo histórico para o Clube. Em gesto de grandeza, desprendimento e amor ao Galo, Ricardo Guimarães e sua família perdoaram parte significativa da dívida do Clube e viabilizaram o pagamento da quantia remanescente em parcelas amigáveis.

Faz-se necessário ressaltar que, além dos valores emprestados ao Clube, a família de Ricardo Guimarães doou ao Atlético, em 2006, o terreno de quase 150 mil m² para ampliação da Cidade do Galo, CT mais moderno do Brasil na atualidade.

Ricardo Guimarães foi, ainda, o principal responsável pela contratação do atacante Diego Costa, uma das maiores já feitas pelo Atlético em todos os tempos.

O Atlético, em nome de sua diretoria, funcionários e atletas, reconhece o valor inestimável que Ricardo Guimarães tem para o Galo, e reafirma sua gratidão ao nosso eterno colaborador.”



Leia mais:

Em nota, Galo discorda de PBH sobre a proibição de torcidas e diz que seguiu protocolo contra Covid

PBH vai cruzar dados de CPF de torcedores para identificar novas internações por Covid

Kalil rebate declaração de Sérgio Coelho e diz que 2,3 mil famílias dependem da Feira Hippie em BH