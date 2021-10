Titular na vitória do Atlético sobre o Fortaleza, Jair foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo

Rivais na briga pelo título do Brasileirão, Atlético e Flamengo se enfrentam neste sábado (30), às 19h. Três dias antes do duelo no Maracanã, as duas equipes entraram em campo pelas semifinais da Copa do Brasil. Enquanto Cuca poupou jogadores no Galo na vitória sobre o Fortaleza, Renato Gaúcho usou todos os titulares que tinha à disposição na derrota para o Athletico-PR.

As escalações dos treinadores se explicam pelos contextos dos confrontos na Copa do Brasil. Pelo lado alvinegro, Cuca tinha ao seu favor a vantagem de 4 a 0 que o Atlético construiu diante do Fortaleza no jogo de ida, no Mineirão.

Assim, na partida da volta, no Castelão, o treinador atleticano deixou Nacho Fernández, Hulk e Keno no banco de reservas. Zaracho, que está pendurado na Copa do Brasil, não ficou nem entre os suplentes.

O Galo já não contava com Allan, suspenso, e Nathan Silva, que disputou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO. No intervalo do jogo na capital cearense, Cuca ainda aproveitou para substituir Guilherme Arana.

Flamengo eliminado com titulares

Enquanto o Atlético poderia perder por até três gols de diferença, o Flamengo precisava vencer o Athletico-PR para se classificar no tempo normal. Assim, Renato Gaúcho escalou força máxima, com as voltas à equipe de Gabriel, Bruno Henrique e Filipe Luís.

Willian Arão e Isla também retornaram ao time titular. Os dois foram reservas na derrota no Fla-Flu no último sábado (23).

A ausência mais sentida no Flamengo na semifinal da Copa do Brasil foi De Arrascaeta, que se recupera de lesão. O uruguaio ainda não voltou a treinar com o restante do elenco.

David Luiz também já iniciou transição para a parte física em campo. Porém, ele não estava inscrito na Copa do Brasil.

Expectativa por Mariano e Savarino

Se o Flamengo espera por De Arrascaeta para o jogo contra o Atlético, Cuca pode ganhar dois reforços para o duelo de sábado. Mariano e Savarino se recuperam de pubalgia e podem deixar o Galo com todos os jogadores do elenco aptos a atuar no Maracanã.

