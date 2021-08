Após o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, vetar a presença de torcidas nos estádios da capital mineira, o Atlético divulgou uma nota oficial, nesta segunda-feira (23), deixando claro que “discorda veementemente da decisão e afirma que cumpriu todas as exigências do protocolo de funcionamento para jogos de futebol profissional, emitido pela própria PBH”.

No documento, que você confere na íntegra a seguir, o clube alvinegro diz que a presença do torcedor é crucial para a conquista de títulos e que “lutará com toda sua raça para vencer mais esse obstáculo”, referindo-se à proibição da PBH.

A polêmica envolvendo Galo e Kalil começou no jogo Atlético x River Plate, ocorrido na quarta-feira passada (18), quando houve aglomeração por parte da torcida dentro e fora do estádio. Os próprios órgãos de segurança e autoridades admitiram que houve falhas durante a operação que visava seguir o protocolo contra a Covid-19.

Confira abaixo a nota do Atlético

"Nota Oficial - Galo quer o torcedor nos estádios



Sobre a decisão da PBH, que voltou a proibir a presença de público nos estádios da capital, o Atlético tem as seguintes considerações:

1. O Clube discorda veementemente da decisão e afirma que cumpriu TODAS as exigências do Protocolo de Funcionamento para Jogos de Futebol Profissional, emitido pela própria PBH, na Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0332/2021;

2. Os estádios de futebol, com apenas 30% de sua capacidade e público testado, não representam risco maior do que feiras, shoppings, transporte público e outros. O Galo entende ser adequada a reabertura desses estabelecimentos, bem como de bares, restaurantes, teatros, escolas, cinemas e eventos, que já estão autorizados na capital mineira. O que não se entende é o porquê de se tratar diferentemente os jogos de futebol. Quantas famílias, afinal, dependem do movimento do futebol?;

3. O avanço da vacinação em BH não está muito dissonante daquele registrado em cidades da Europa e dos EUA, onde torcedores já frequentam estádios com carga muito superior a 30%. O que toda a população brasileira espera, depois de quase um ano e meio de confinamento e restrições, é que o avanço da vacinação permita a volta gradual das atividades em diferentes áreas, como já vem acontecendo em várias cidades, inclusive nesta capital. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 75,69% da população de Belo Horizonte já tomou a primeira dose da vacina e cerca de 40% já está totalmente imunizada (Nos EUA, por exemplo, essa média é de 52%);

4. Sobre as declarações do prefeito, colocando em dúvida a quantidade de pessoas no estádio, o Atlético afirma que o público total foi de 17.030 pessoas, abaixo, portanto, dos 30% permitidos. Além dos torcedores, estavam presentes cerca de mil pessoas que trabalharam no jogo, entre as equipes do Galo e do Mineirão. Os números estão abertos a eventuais auditorias, para que não reste dúvida quanto à lisura nos procedimentos de Clube e Mineirão;

5. Outrossim, sobre eventuais suspeitas de que o Clube teria repassado gratuitamente ingressos para torcidas organizadas, o Atlético informa que a atual gestão não adota a prática de doar ingressos ou materiais esportivos para quem quer que seja. Todos os ingressos foram, portanto, vendidos;

6. Ressalte-se que o Galo fez intensa campanha informativa para alertar a torcida sobre o protocolo sanitário, principalmente no que tange ao uso de máscaras, ao distanciamento social e à obrigatoriedade de testagem. A propósito, o jogo Atlético x River Plate gerou a maior testagem em massa da história de BH, sem qualquer custo ao poder público;

7. Mesmo sofrendo perdas financeiras que beiram 50 milhões de reais, apenas em bilheteria, o Atlético foi um aliado do poder público no combate à pandemia, cumprindo todas as normas estabelecidas. E continuará a sê-lo, para isso, pede bom senso e equilíbrio. O Clube está aberto ao diálogo para, conjuntamente com as autoridades e partes envolvidas, buscar soluções e melhorias que possam tornar ainda mais segura a presença do torcedor no estádio;

8. Por fim, o Galo afirma que a presença da torcida no jogo conta o River Plate fez toda a diferença para o time e continuará a fazê-lo nos próximos confrontos.

Queremos ser campeões!

Precisamos do torcedor!

O Atlético lutará com toda sua raça para vencer mais esse obstáculo."

