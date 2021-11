Depois de Rafael Sóbis oficializar sua aposentadoria no futebol, pode ser a vez de Ariel Cabral anunciar sua despedida do Cruzeiro. A esposa do volante publicou nos stories do Instagram um vídeo com os dizeres “vamos despedindo devagar, né, amor?”, marcando o jogador, que repostou a mensagem.

O argentino tem contrato até o fim deste ano e, ao que tudo indica, não permanecerá na Toca II.

Depois do rebaixamento do Cruzeiro em 2019, Ariel Cabral tentou encontrar outro clube para defender em 2020, mas não recebeu uma proposta que o agradasse e acabou reintegrado ao elenco celeste. No entanto, não se firmou no ano passado e em 2021.

Apesar do mau momento vivido por ele e o clube, que vai disputar a Série B pela terceira temporada consecutiva em 2022, o volante é o estrangeiro que mais vezes entrou em campo com a camisa da Raposa, com 199 partidas disputadas.

Leia mais:

Nova festa adiada? Cruzeiro depende de mudança da tabela para jogar novamente no Mineirão em 2021

Após Sóbis pendurar as chuteiras, Luxa deseja sorte ao ex-atacante: 'não pode se afastar do futebol'

Após alívio na briga contra o Z-4, Luxemburgo não crava permanência no Cruzeiro: 'tem que conversar'