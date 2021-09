O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, relacionou 22 jogadores para a partida contra o CSA, neste domingo, às 16h, no Independência. Com desfalques, o comandante da equipe celeste recorreu a atletas do time sub-20 para ter mais opções no jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para encarar o CSA, o Cruzeiro terá mudanças no ataque. Wellington Nem sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Já Marcelo Moreno cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Outra ausência no setor é a de Bruno José, ainda com dores no tornozelo direito, responsáveis por tirá-lo de ação nos dois últimos jogos.

Vanderlei Luxemburgo terá mudanças na defesa e no ataque contra o CSA

Embora Keké e Zé Eduardo tenham voltado aos treinamentos nesta semana, os atacantes não estão entre os relacionados.

A novidade como opção ofensiva é Vitor Leque. Na quinta-feira, ele foi o autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o arquirrival Atlético, por 1 a 0, em jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro sub-20.

Outro jogador do time sub-20 também terá chance de compor o banco de reservas da equipe principal. Luxemburgo convocou o lateral-esquerdo Jean Victor para o duelo com o CSA.

Na defesa, o treinador não poderá contar com o zagueiro Eduardo Brock, que, assim como o atacante Marcelo Moreno, cumprirá suspensão.

Lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o CSA:

Goleiros: Fábio e Lucas França.

Laterais: Cáceres, Matheus Pereira e Jean Victor.

Zagueiros: Ramón, Rhodolfo, Léo Santos e Joseph.

Meio-campistas: Adriano, Lucas Ventura, Ariel Cabral, Flávio, Rômulo, Marco Antônio, Giovanni e Claudinho.

Atacantes: Rafael Sóbis, Dudu, Felipe Augusto, Vitor Leque e Thiago.

