O jogo contra o Guarani tem um ingrediente especial, além da necessidade de uma vitória do Cruzeiro na 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: o duelo precede o aniversário de 41 anos do goleiro Fábio. A partida, que acontecerá às 19h desta quarta-feira (29), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, será a de número 965 do goleiro usando a camisa celeste.

Neste aniversário, Fábio vive um momento crítico ao lado do time azul. O clima de incerteza em relação à renovação de contrato, a possível iminência da Raposa de continuar na Segunda Divisão pelo terceiro ano consecutivo e a campanha ruim na competição – a equipe tem apenas 31 pontos – não fazem jus à história construída pelo arqueiro no clube, mas são a mais pura realidade.

Futuro

O vínculo do goleiro com o Cruzeiro vai até o fim deste ano, e Fábio ainda não sabe se vai permanecer na agremiação para a próxima temporada. Independentemente do desfecho, promete se dedicar ao máximo até lá.

“Meu foco é fazer meu melhor, como sempre fiz. Sempre fazer meu melhor no Cruzeiro para tentar ajudar de todas as formas, trabalhando muito, me dedicando no dia a dia e buscando sempre evoluir”, comentou.

Caso renove seu contrato, o camisa 1 terá a chance de chegar, em 2022, à marca de mil jogos debaixo das traves celestes. Enquanto o futuro segue indefinido, Fábio espera celebrar antecipadamente seu aniversário com um triunfo diante do Guarani.

Histórico

Pela Raposa, Fábio conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), da Copa do Brasil (2000, 2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2005, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019). Além disso, se tornou o atleta que mais vezes trajou o uniforme celeste.

Time

O Cruzeiro encerrou nessa terça-feira (28) a preparação para o duelo com o Bugre. A lista de relacionados conta com novidades, como o zagueiro Eduardo Brock e o centroavante Marcelo Moreno, que cumpriram suspensão, além dos atacantes Keké, Bruno José e Zé Eduardo, liberados pelo departamento médico.



FICHA TÉCNICA

GUARANI

Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Dudu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César

Técnico: Daniel Paulista

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Cáceres), Eduardo Brock, Ramon e Jean Victor; Lucas Ventura, Ariel Cabral e Claudinho; Bruno José (Felipe Augusto), Thiago e Marcelo Moreno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 29 de setembro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Brinco de Ouro

CIDADE: Campinas (SP)

MOTIVO: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques (Fifa), auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV