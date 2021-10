Por meio de uma live no YouTube da TV Cruzeiro, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, se posicionou a respeito das dificuldades com relação a salários atrasados a funcionários e jogadores. E os torcedores celestes “invadiram” a transmissão exigindo a renúncia do mandatário.

Dentre as centenas de mensagens estavam: “fora, Sérgio”, “sai”, “renuncia”, “irresponsável”, “e os salários?”, “pede o boné”, “ninguém acredita mais”, “você está no mundo da lua”, “vergonha”, “lero lero”, “Cruzeiro é maior que você”, “salário em dia é obrigação”, "fora, Kiko" e “inimigo do acesso”.

Além disso, vários deles endossaram o coro de ver Pedro Lourenço, dos Supermercados BH, como próximo mandatário da Raposa. “Pedrinho presidente” e “Pedrinho, o verdadeiro presidente do Cruzeiro” eram alguns dos comentários enviados durante a live.

Greve

Na quarta-feira (13), os jogadores do elenco anunciaram, por meio de uma carta aberta à torcida, que fariam uma paralisação das atividades a partir do dia seguinte. Dito e feito! O motivo principal é o atraso de salários.

Nesta sexta-feira, o presidente cruzeirense conversou com empresários e o plantel celeste. No entanto, não anunciou solução alguma.

