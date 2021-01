A quantidade de alunos que se inscreveu, mas não fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 na última semana bateu recorde. Em Minas, a abstenção chegou a 57,8%, índice maior do que a média nacional. Se você perdeu a prova ou preferiu não ir, por medo da Covid-19, não desanime: há outras oportunidades de ingresso no ensino superior. Algumas, inclusive, com bolsas de estudo.

Quem explica é Douglas Belato, gestor de projetos das faculdades Promove e Kennedy, instituições que ofertam 27 cursos, nas mais diferentes áreas, como saúde, tecnologia e exatas (veja todos os cursos disponíveis aqui e aqui), em unidades com excelente estrutura e ensino remoto avaliado positivamente pelos universitários.

"O candidato poderá ingressar por meio do nosso vestibular tradicional e concorrer a uma bolsa de estudo de até 75%", explicou Douglas.

Outra opção bastante requisitada oferece bolsas de até 100% e trata-se de uma inovação das faculdades Promove e Kennedy: o vestibular em formato de reality universitário, chamado Mentes do Futuro.

"Neste caso, o candidato precisa apenas gravar um vídeo e seguir o regulamento do curso escolhido. Além disso, é possível ingressar com a nota do Enem das últimas três edições. Aqui, o percentual da bolsa será de acordo com a pontuação que o candidato atingir no exame", explicou.

Financiamento do curso

De acordo com Douglas Belato, além do acesso facilitado, o estudante consegue financiar o curso, inclusive, podendo pagar no dobro do tempo. "Para isso, basta aderir ao Plano Mais, que é o nosso financiamento próprio. A adesão é simples e não precisa de fiador".

"Temos excelente estrutura, com laboratórios e salas de aulas bem espaçosas, bibliotecas e áreas de convivência. Além disso, contamos com a parceria do Google For Education (saiba mais aqui).

Mentes do Futuro

O reality universitário "Mentes do Futuro", das faculdades Kennedy e Promove, é uma uma forma inovadora de alcançar bolsas de estudo de até 100% em cursos do ensino superior. As inscrições para o processo estão abertas até 17 de fevereiro de 2021.

No reality, os participantes devem produzir vídeos sobre as graduações em que têm interesse. Uma banca julgadora e um júri popular vão definir os vitoriosos. Os cursos disponíveis são Direito, Gastronomia, Administração e Publicidade e Propaganda.

Saiba mais sobre o processo aqui.

