Belo Horizonte amanheceu com o céu parcialmente nublado nesta terça-feira (12). De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de ligeiro aumento de temperatura à tarde, com chuvas em áreas isoladas no fim do dia e durante a noite.

A temperatura mínima registrada foi de 13 ºC e a máxima estimada é de 24 ºC. Durante a tarde, a umidade relativa do ar fica em torno de 60%.

A previsão do tempo para a terça-feira (12) indica a conclusão de um feriado prolongado chuvoso na capital mineira. Desde a última sexta-feira (8), todas as regiões da cidade registraram precipitação e a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico para o período. Para quem retorna de viagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda paciência e responsabilidade para evitar acidentes nas estradas, que devem ter movimento intenso.

