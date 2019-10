A Polícia Civil recebeu mais uma denúncia de supostos abusos sexuais que ocorriam dentro do Colégio Magnum, em Belo Horizonte. Desta vez, além do estagiário de educação física, que teve o nome ligado a supostos estupros contra duas crianças de 3 anos, um professor também foi citado no caso. É a primeira vez que esse docente foi envolvido nas denúncias.



A corporação foi procurada pela reportagem, mas frisou que o caso corre sob sigilo de Justiça e que não irá comentar detalhes da investigação. Mas a instituição informou que "equipes estão nas ruas buscando mais informações". Até terça-feira (8), 18 pessoas foram ouvidas no inquérito. "Como se tratam de depoimentos de crianças, os trabalhos demandam mais tempo, podendo durar horas", ressaltou a polícia. O professor citado deve prestar depoimento nos próximos dias.



Denúncia



Na nova denúncia, o pai fala que, após tomar conhecimento das ocorrências envolvendo dois alunos da escola, conversou com o filho de 4 anos para saber se ele teria sido abusado. O menino nada relatou, mas, de acordo com o pai, durante reunião realizada no Colégio, na última segunda-feira (7), ouviu de outro pai que o filho dele e outras três meninos teriam sido abusados.



No boletim de ocorrência, o pai disse que ficou sabendo que o estagiário e o professor brincavam de pegar nas partes íntimas das crianças. E ainda: que uma das crianças teria falado que as quatro eram levadas para um quartinho e que lá teria uma cama.

O Hoje em Dia procurou o Colégio Magnum para que se pronuncie sobre as novas denúncias e sobre a existência do quartinho citado na ocorrência. Mas até a publicação desta matéria, a instituição ainda não havia se manifestado. Em outros posicionamentos, o colégio declarou que "a escola prestou os esclarecimentos necessários e aguarda a conclusão das investigações, cujo inquérito tramita sob sigilo".



O estagiário que teve o nome envolvido nas denúncias nega veemente que tenha cometido os crimes. Ele afirma que não tem autonomia para ficar sozinho com as crianças e que vai provar que é inocente. Em entrevista ao Hoje em Dia, o jovem, que tem 22 anos, também declarou que está recebendo ameaças.



O advogado Fabiano Lopes, que representa o suspeito, foi procurado para comentar as novas denúncias, mas ainda não se manifestou.



Leia mais:

Com pais de alunos como advogados, estudante suspeito de estupros no Magnum diz estar com medo

Pais prestam depoimentos sobre denúncias de estupros dentro do Colégio Magnum

Suspeito de abusar de crianças em colégio afirma inocência em entrevista