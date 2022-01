Os corpos das outras três vítimas do soterramento no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram encontrados na noite desta segunda-feira (10). Trata-se dos demais integrantes da família que buscava uma rota alternativa para o Aeroporto de Confins, quando o carro em que estavam foi atingido por um deslizamento de terra na tarde desse sábado (8).

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara, no momento, os militares estão retirando a última vítima de dentro do carro e fazendo a coleta dos objetos pessoais da família. Nesta tarde, o corpo de uma mulher de 40 anos e de uma criança de 3 já tinha sido localizados.

A família estava desaparecida desde sábado (8). Segundo a Polícia Militar, eles saíram da cidade de Paula Cândido e tentavam uma rota alternativa para o Aeroporto de Confins após ficarem parados em um bloqueio na BR-040, na altura de Congonhas.

Confira a ação do Corpo de Bombeiros no local:

Bombeiros resgataram as cinco pessoas da mesma família que foram soterradas dentro do veículo, em Brumadinho, no último sábado (8).



Crédito: Bombeiros MG.. pic.twitter.com/QvfWED422E — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 10, 2022

