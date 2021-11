Milhares de fãs aguardam na entrada do ginásio Arena Goiânia, em Goiânia, na tarde deste sábado (6), para dar o último adeus à cantora Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5), após o avião em que estava, com outras quatro pessoas, cair na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas.

Os corpos da artista e do tio dela, Abiciele Silveira Dias, serão velados juntos neste sábado (6), no ginásio Arena Goiânia, em Goiânia, a partir das 13h. O velório da artista será aberto ao público, porém, o sepultamento, que acontecerá às 16h, no Cemitério Parque Memorial, será apenas para família e amigos.

De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), é esperado que cerca de 100 mil pessoas passem pelo local para prestar as últimas homenagens à cantora. Nesta sexta-feira, Caiado decretou três dias de luto oficial pela morte da goiana.

Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 6, 2021

Tragédia

Na tarde desta sexta-feira (5), o avião que transportava Marília Mendonça caiu em uma cachoeira, na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A aeronave decolou de Goiânia e seguia para Caratinga, cidade também no Vale do Rio Doce, onde a artista faria um show na noite desta sexta. Ao todo, cinco pessoas morreram: a cantora sertaneja, o tio dela e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana. O resgate das vítimas demorou cerca de três horas, já que o avião estava em uma área de difícil acesso. Equipes do Samu, bombeiros militares e policiais atuaram na retirada dos corpos.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, os ocupantes estavam presos entre as ferragens. Os primeiros a serem resgatados foram os passageiros, já que o piloto e o co-piloto estavam em uma área de difícil acesso.

A Seripa, órgão ligado à Força Aérea Brasileira responsável pela investigação de acidentes aéreos, informou que irá apurar as causas do acidente. Os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deram início ao trabalho de perícia da aeronave e avaliação das condições de voo. Segundo a Cemig, a aeronave atingiu um cabo de alta tensão da companhia momentos antes da queda.

A artista estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular.

