A cantora Marília Mendonça tinha como mandamento não fazer mais do que um show por noite, justamente para "evitar a correria de avião", destaca o produtor mineiro Nenety Cristiano Carneiro.

A prática de fazer mais de um show no mesmo dia é uma prática comum no meio artístico, mas a artista conseguiu colocar limites, até mesmo como forma de preservar a voz.

Em 2018, ela adiou um show em Mineiros, no interior de Goiás, após o avião sofrer uma pane. O problema ocorreu próximo de pousar em Jataí, sobrevoando a cidade por meia hora até que o piloto resolveu retornar para Goiânia.

“Tive que voltar para casa para me arrumar, porque se me arrumasse lá (Mineiros) não iria dar tempo. A gente decolou aqui em Goiânia, tentamos pousar em Jataí [Goiás], mas deu pane no sistema, não sei...", escreveu no seu perfil, à época.

