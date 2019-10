Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, se reuniram na noite desta quarta-feira (23) para homenagear as vítimas do avião de pequeno porte que caiu em uma rua do bairro na última segunda-feira (21) deixando quatro mortos e dois feridos.

Os moradores fizeram uma oração, iniciada por Alessandra Dalzuffo, professora da academia que fica na rua onde o acidente aconteceu.

Assista ao vídeo:

O Acidente

Por volta das 8h desta segunda-feira (21), o avião de pequeno porte caiu no cruzamento da rua Minerva com Belmiro Braga, no bairro Caiçara, a cerca de 2,5 km do aeroporto Carlos Prates, local de onde saiu a aeronave. O avião atingiu a rede elétrica e explodiu após encontrar o solo, incendiando três carros que estavam na via.

Assista ao momento da queda:

Duas vítimas do acidente permanecem internadas na Unidade de Tratamento intensivo (UTI) do Hospital de Prnto-Socorro João XXIII . Thiago Funghi Alberto Torres, de 32 anos, que aguarda cirurgia após ter sofrido queimaduras em 55% do corpo e Srrael Campras dos Santos, de 33 anos, com 32% do corpo queimado.

A Polícia Civil informou que não há prazo para a liberação da quarta vítima porque a identificação não pode ser feita por arcada dentária ou pelas impressões digitais por causa do alto grau de queimaduras que o corpo sofreu. Ele seria de Paulo Jorge de Almeida, pedreiro que iria trabalhar no local onde aconteceu a queda. A vítima estava com Pedro Antônio Barbosa, de 54 anos, cujo corpo foi sepultado nesta terça-feira (22).

O corpo do piloto Allan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos, foi enterrado nesta quarta-feira (23), no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele morreu na tarde dessa terça (22), no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde estava internado em estado gravíssimo, com 96% do corpo queimado.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB), veio a Belo Horizonte para fazer a perícia no avião, que não tinha caixa-preta.

Em abril deste ano, outra aeronave caiu na mesma rua, matando o piloto Francisco Fabiano Gontijo. A aeronave pegou fogo ao bater no portão de uma casa. As investigações deste caso ainda não foram concluídas.