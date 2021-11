Os corpos do piloto e do copiloto do avião que caiu na última sexta-feira (5) com a cantora Marília Mendonça, em Minas Gerais, foram enterrados na manhã deste domingo (7) no Distrito Federal. Os sepultamentos foram marcados por muita comoção e homenagens.

No cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília, familiares e amigos deram o último adeus ao piloto Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos. Ele deixou três filhos.

Já o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de 37, foi sepultado no cemitério de Taguatinga. Além de dois filhos, ele deixou a esposa grávida.

Os dois morreram no acidente que também vitimou a cantora Marília Mendonça, o tio dela e o o produtor. Os corpos dos três foram sepultados no sábado (6).

As causas do acidente ainda são apuradas. O inquérito da Polícia Civil deve ser concluído em 30 dias, mas o prazo pode ser prorrogado.

A sertaneja iria se apresentar, na sexta-feira, em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Fãs da artista fizeram homenagens na cidade.

