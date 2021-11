Ao lado da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, a cantora Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5) em um acidente aéreo na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, faria uma turnê pelo Brasil em 2022. A primeira parada do trio seria em Belo Horizonte.

O início da sequência de shows do “Festival das Patroas” estava marcado para 19 de março, na Esplanada do Mineirão. Em seguida, se apresentariam na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, em 2 de abril. Uma semana depois, no Allianz Parque, em São Paulo, e fechariam a turnê em 28 de maio, em Brasília, no Mané Garrincha.

A venda de ingressos para o público começou em 15 de outubro. A ideia era fazer um show grandioso em BH, de três horas de duração, marcando o retorno das artistas de forma apoteótica, após quase dois anos longe dos palcos.

Procurada pela reportagem do Hoje em Dia, a Live Nation, produtora responsável pelas apresentações, não confirmou se a venda dos bilhetes será paralisada nem se o tour será cancelado.

Projeto

A parceria entre Marília e Maiara e Maraísa começou em 2015, quando criaram o show “Festa das Patroas”, mesma época em que ganharam projeção nacional. Assim, iniciaram um movimento rotulado como “feminejo”.

A agenda cheia, no entanto, inviabilizou a sequência do projeto. Só em 2021 é que conseguiram prosseguir com o plano da turnê, marcada para o ano que vem.

