Com os resultados desse domingo (14), o Flamengo diminuiu para oito pontos a diferença em relação ao líder Atlético, e o Palmeiras, com dez pontos a menos que o Galo e um jogo a mais em relação aos dois primeiros colocados, perdeu força na disputa pelo título do Brasileirão.

Ao que tudo indica, a briga ficará mesmo entre o Alvinegro e o Urubu, com larga vantagem para os comandados de Cuca, que têm 96,4% de chance de serem campeões, segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG. O Fla possui 3,1%.

Restando sete jogos para cada um dos principais concorrentes à taça nesta Série A, o Atlético fará três partidas em casa e quatro longe de seus domínios. O mesmo acontecerá com o Flamengo – o detalhe é que os cariocas terão ainda a decisão da Libertadores no meio desta saga, no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Um fato curioso é que, excetuando a última rodada, na qual os duelos acontecem no mesmo dia (9/12) e no mesmo horário (21h30), o Galo jogará antes do Urubu em cada jornada (ou nos embates adiados). Ou seja, o Rubro-Negro já entrará em campo sabendo de um resultado dos mineiros.

Confira abaixo a reta final de Galo e Flamengo no Brasileirão

Jogos restantes do Atlético

16/11 - 16h - Athletico-PR x Atlético - Arena da Baixada

20/11 - 19h - Atlético x Juventude - Mineirão

23/11 - 19h - Palmeiras x Atlético - Allianz Parque

28/11 - 16h - Atlético x Fluminense - Mineirão

2/12 - 19h - Bahia x Atlético - Arena Fonte Nova

5/12 - 16h - Atlético x Bragantino - Mineirão

9/12 - 21h30 - Grêmio x Atlético - Arena do Grêmio

Jogos restantes do Flamengo

17/11 - 21h30 - Flamengo x Corinthians - Maracanã

20/11 - 21h30- Internacional x Flamengo - Beira-Rio

23/11 - 21h30 - Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio

30/11 - 20h - Flamengo x Ceará - Maracanã

3/12 - 20h - Sport x Flamengo - Arena Pernambuco

6/12 - 20h - Flamengo x Santos - Maracanã

9/12 - 21h30 - Atlético-GO x Flamengo - Antônio Accioly

Leia mais:

Em lua de mel com a torcida, Atlético supera os 100 mil associados no programa Galo na Veia

Eduardo Vargas vai completar um ano da estreia pelo Atlético; veja os números do chileno pelo Galo

Seis jogadores do elenco do Atlético já foram campeões do Brasileirão; saiba quem são eles