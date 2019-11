O Hoje em Dia é duplamente finalista da oitava edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, com as séries de reportagens "Portas Abertas: imigrantes no comércio de BH", dos jornalistas Paulo Henrique Lobato e Tatiana Moraes, na categoria Impresso, e "Jovens empreendedores se inspiram no comércio antigo", da jornalista Cinthya Oliveira, na categoria Internet.

Confira as matérias da série "Portas Abertas: imigrantes no comércio de BH":

Confira as matérias da série "Jovens empreendedores se inspiram no comércio antigo":

Ao todo, concorreram ao prêmio 168 reportagens sobre os setores de comércio e serviços de Minas Gerais, sendo selecionadas cinco de cada categoria - Impresso, Rádio, Televisão e Internet. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação, no dia 29 de novembro, no Automóvel Clube.

Serão três premiados em cada uma das quatro categorias. O primeiro lugar vai receber R$ 8 mil em forma de vale-viagem. O segundo e terceiro lugar serão premiados, também em forma de vale-viagem, com valores de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Nessa segunda-feira (18), os jornalistas Simon Nascimento e Riva Moreira foram vencedores do Prêmio Sindibel com reportagem sobre luta contra as drogas.