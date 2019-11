A Black Friday 2019 acontece nesta sexta-feira (29) com uma infinidade de ofertas tentadoras. Muitas delas já estão acontecendo desde segunda (25) com a chamada Black Week. Além das já tradicionais promoções dos grandes varejistas on-line, neste ano houve uma ampliação do leque de opções, com uma variedade que inclui imóveis, jazigos, cinemas, pernoites em motéis e refeições.

Confira a nossa seleção:

- Mercado imobiliário

Para quem deseja adquirir o tão sonhado imóvel, construtoras de Belo Horizonte já investem em ações apostando no período para atrair clientes com promoções que vão desde descontos de até 20%, isenção de taxas e extensão do parcelamento do imóvel, até o transporte dos consumidores aos pontos de venda.

- Mercado da morte

Há também ofertas para quem quer planejar o "futuro inevitável". Cemitérios da RMBH oferecem até 30% de desconto para adquirir com antecedência seu jazigo ou serviço de cremação.

- Mercado de recompensa

Para quem quer receber parte do valor que pagou por um produto, as plataformas de cashback são as apostas de gigantes do varejo para atrair clientes na Black Friday. A promessa, desta vez, é aliar os descontos nos produtos ao aumento da porcentagem de dinheiro de volta, que pode chegar a 100%.

- Restaurantes, fast-foods e aplicativos de comida

Para matar a fome, as redes de fast-food e restaurantes incluem promoções no cardápio e prometem descontos "imperdíveis" nesta sexta(29). Entre as redes participantes então: Burger King, Outback, Subway, McDonald's, Habib's, Bob's , PizzaHut, Outback e Domino's Pizza.

Também vale a pena checar as ofertas nos aplicativos de comida.

- Cinema

Quem não quer perder aquela estreia no cinema vai poder desfrutar das promoções na rede Cinemark. Os ingressos para os filmes saem por R$ 5 cada. Além disso, na compra de um combo Mega (pipoca grande com refil + bebida grande), o cliente ganha mais uma pipoca Mega.

- Desconto para uma boa causa

Para quem quer tomar aquela cerveja gelada e ainda fazer uma boa ação para a associação Guardiões do Litoral, que atua na retirada do óleo da costa nordestina, é só ir no Sirène. 30% do valor da venda de todo o prato "fish n' chips" será destinado ao projeto.

- Black Monday nos motéis

Para quem quer apimentar a relação, separamos oito motéis da Grande BH que terão todas as suítes pela metade no preço na segunda-feira.

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Cássia Eponine.

Leia mais:

Ainda não é sexta-feira, mas Black Friday já começou em alguns estabelecimentos

Black Friday acontece nesta sexta-feira; você sabe como começou?

Black Friday na mira dos hackers: 1.600 perfis fakes que simulam grandes marcas foram identificados