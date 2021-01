Um clube regado a conquistas, constituído por uma nação apaixonada e que ultrapassa 9 milhões de torcedores, repleto de craques, ídolos, gênios, monstros sagrados, guerreiros dos gramados, e que agora chega a seu centenário tendo que se reconstruir, como tantas vezes precisou ao longo de sua história para alcançar uma enormidade de feitos materializados em uma extensa galeria de títulos.

Nascido Palestra Itália, eternizado como Cruzeiro Esporte Clube, a agremiação fundada por italianos em 1921 tem sua história passada a limpo neste Especial do Hoje em Dia.

Relembre episódios épicos, antológicos e imortais em uma enciclopédia escrita com suor, raça, técnica e a maestria de pessoas que deram sua contribuição na evolução deste eterno gigante, que, mesmo em meio às agruras de sua história recente, permanece de pé, vivo e com as cinco estrelas pulsando no lado esquerdo do peito.

Confira abaixo essa história de cem anos

1921 a 1930: Da fundação ao Tricampeonato da Cidade

1931 a 1940: Uma década marcada pelo brilho de Niginho

1941 a 1950: Segunda Guerra Mundial faz o Palestra Itália virar Cruzeiro

1951 a 1960: Período difícil, de crise financeira, encerrado com 2 títulos

1961 a 1970: É montado o maior esquadrão, que humilha o Santos, de Pelé

1971 a 1980: Fundação da Toca e a América pintada de azul e branco

1981 a 1990: Tempos de reconstrução em nível nacional e internacional

1991 a 2000: A década mais vitoriosa da história celeste

2001 a 2010: Tríplice Coroa e os novos QGs cruzeirenses

2011 a 2020: Tempos de bicampeonatos nacionais e amargo rebaixamento