A passagem de Marília Mendonça por Minas Gerais não se limitaria a Caratinga. A cantora tinha show marcado marcado para o dia 13 de novembro, na "prainha" de Capitólio, no Sul do estado.

De acordo com o produtor Nenety Cristiano Carneiro, os ingressos já estavam praticamente esgotados - foram postos 4 mil à venda, com limitação devido aos protocolos sanitários.

Carneiro foi um dos produtores que mais trabalharam com Maríilia Mendonça em Minas Gerais. "Ela estava muito feliz por poder voltar a cantar, após quase dois anos em fazer shows devido à pandemia", registra.

O assessor de imprensa Heberton Lopes fez a divulgação da cantora em vários shows nos últimos anos. Ele destaca que a rainha da sofrência era uma unanimidade em matéria de profissionalismo.

"Era muito fácil trabalhar com ela. Sempre cumpria com os compromissos com os contratantes e com a imprensa", lamenta Lopes. "Claro que, quando ficou mais famosa, tivemos que limitar um pouco, pois estava muito exposta".

