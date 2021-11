O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial de três dias no Estado após a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo, nesta sexta-feira (5) na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

“Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família”, publicou.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo goiano lamentou a morte da cantora sertaneja. A queda do avião deixou outras quatro vítimas, entre elas o tio de Marília, um produtor, o piloto e o copiloto da aeronave.

“Não existem palavras para descrever esse momento. Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora”, disse o gestor.

